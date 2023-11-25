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Spor
AA 25.11.2023 09:06

Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci resmi maçına çıkacak. Beşiktaş, milli aradan önce oynadığı son müsabakada RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etmişti.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 22 puanla 5. sırada girdi.

Ligde çıktığı 12 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Yılport Samsunspor ise 8 puanla 19. basamakta yer aldı.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlı ekipte Hırvat futbolcu Ante Rebic, sarı kart cezası nedeniyle Yılport Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Daniel Amartey ve Eric Bailly'nin ise müsabakada görev yapması beklenmiyor.

Deplasmanda istediği sonuçları alamıyor

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 6 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

"Kara Kartal" deplasmanda sadece VavaCars Fatih Karagümrük ile TÜMOSAN Konyaspor'a üstünlük kurmayı başardı.

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