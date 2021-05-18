Süper Lig’de 2020 - 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, transfere de hızlı girdi.

Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’daki sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, yıllık yaklaşık olarak 10 milyon lira garanti para kazanacak.

Kasımpaşa maçında elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın tedavi süreci tamamlandı.

Salih, transfer döneminin başlamasıyla resmi sözleşmeye imza atacak ve siyah beyazlıların sezon başı kampına katılacak.

2012 yılında Fenerbahçe’den kiralık olarak Roma’ya giden Salih Uçan, Sion ve Empoli formaları giydikten sonra Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuştu.

Turuncu yeşilliler ile 74 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 4 kez fileleri sarsıp 11 de gol pası verdi.

