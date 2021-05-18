Sivasspor Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini yeniledi
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncusu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı.
"Yatabare'yi kutluyor, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz."
Demir Grup Sivasspor'umuzda 2 sezondur forma giyen futbolcumuz Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 18, 2021
Kırmızı-beyaz formamız altında nice büyük zaferlere Yatabare
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Mustapha Yatabare, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez kırmızı-beyazlı formayı giyip, 26 kez gol sevinci yaşadı.
Sivasspor, iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.
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