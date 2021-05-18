Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte 2 sezondur forma giyen Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatıldı.

"Yatabare'yi kutluyor, Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmasını temenni ediyoruz."

Demir Grup Sivasspor'umuzda 2 sezondur forma giyen futbolcumuz Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı.



Kırmızı-beyaz formamız altında nice büyük zaferlere Yatabare



https://t.co/kNxsCbzanH pic.twitter.com/wO1i3pSZU5 — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 18, 2021

Mustapha Yatabare, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez kırmızı-beyazlı formayı giyip, 26 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, iç transferde daha önce Muammer Yıldırım ve Ali Şaşal Vural ile sözleşme yenilemişti.