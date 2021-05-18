Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Birleşik Krallık'tan Galler taraftarına "seyahat etmeyin" tavsiyesi
Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Galler Milli Takımı'nın grup maçlarını oynayacağı İtalya ve Azerbaycan'a seyahat etmeyi düşünen taraftarlara gitmemeleri konusunda tavsiyede bulundu.
Galler Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, İtalya ve Azerbaycan Birleşik Krallık Hükümeti'nin sarı listesinde yer aldı.
Galler Milli Takımı 12 Haziran'da İsviçre ve 16 Haziran'da Türkiye ile Bakü'de, 20 Haziran'da ise İtalya ile Roma'da karşılaşacak.
Birleşik Krallık Hükümeti, sarı listede yer alan ülkelerden dönüşte negatif Covid-19 testinin yanı sıra, 10 gün zorunlu karantina kuralını uyguluyor.
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