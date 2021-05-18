Galler Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, İtalya ve Azerbaycan Birleşik Krallık Hükümeti'nin sarı listesinde yer aldı.

Galler Milli Takımı 12 Haziran'da İsviçre ve 16 Haziran'da Türkiye ile Bakü'de, 20 Haziran'da ise İtalya ile Roma'da karşılaşacak.

Birleşik Krallık Hükümeti, sarı listede yer alan ülkelerden dönüşte negatif Covid-19 testinin yanı sıra, 10 gün zorunlu karantina kuralını uyguluyor.