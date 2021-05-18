Sultanlar Ligi ve Kupa Voley’de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank Spor Kulübü, milli voleybolcu Meryem Boz'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi ve Kupa Voley'de mutlu sona ulaşarak 2020-2021 sezonunu iki kupayla kapatan VakıfBank, geçtiğimiz sezon Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Meryem Boz'u kadrosuna kattı" sözlerine yer verildi.

Milli Takım formasıyla CEV Tokyo 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde en değerli oyuncu seçilen 1,90 metre boyundaki Meryem Boz, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.