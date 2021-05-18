Haber Giriş: 18 Mayıs 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, şampiyonluk kupasına yarın kavuşacak
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını yarın düzenlenecek törenle kaldıracak. Törene, taraftar alınmayacak.
Vodafone Park'ta düzenlenecek tören saat 19.03'te başlayacak.
Lazer gösterilerinin yanı sıra Beşiktaşlı sanatçıların konserlerinin yer alacağı program 21.15'te sona erecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında taraftarın alınmayacağı kutlama töreni, yayıncı kuruluş tarafından canlı yayımlanacak.
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs Süper Lig
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