Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Anderson Talisca Al-Nassr'a imza attı
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, bir dönem Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca’yı transfer ettiğini açıkladı.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını belirtildi.
#تاليسكا_نصراوي #TaliscaIsYellow pic.twitter.com/v3jBf50Diq— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 17, 2021
Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou FC forması giyen Brezilyalı oyuncu, geçtiğimiz yıl çıktığı 20 maçta 7 gol atıp 2 asist yapma başarısı göstermiştl.
Brezilyalı oyuncu için Flamengo ve Palmeiras girişimlerde bulunmuş ama oyuncunun yüksek maaş beklentisi dolayısıyla transfer sonuçlanmamıştı.
Etiketler: Transfer Haberleri
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