Beşiktaş Rıza Çalımbay ile sözleşme için 27 Aralık'ta görüşecek

Beşiktaş’ta 10 Kasım 2023’te göreve getirilen Rıza Çalımbay’ın bugüne kadar opsiyonu bulunuyordu.

Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile yapılan görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamın bugün sona eren opsiyonu 27 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Beşiktaş, bu süreçte Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. 2 maçın ardından devre arasında yönetim kurulu, Rıza Çalımbay ile yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

Yapılacak toplantıda, deneyimli çalıştırıcının geleceği netlik kazanacak. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından da konu ile ilgili açıklama yapıldı.

"Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile önceki yönetim kurulunun yapmış olduğu sözleşme uyarınca 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler, 27 Aralık Çarşamba günü yapılacak olup kamuoyuna bilgi verilecektir."