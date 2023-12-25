Beşiktaş Mersin'den 3 puanla dönüyor

Mersin Stadı'nda ısınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.
Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Karşılaşmada siyah beyazlılar Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Omar Colley farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Ev sahibi takımdan Armin Hodzic, 80. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-2.
Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, 1 ay sonra deplasmanda galip geldi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a sahasında yenilen İstanbul ekibi, haftayı 29. puanla 5. sırada kapattı.
Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.