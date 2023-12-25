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Spor
TRT SPOR 25.12.2023 22:07

Beşiktaş Mersin'den 3 puanla dönüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen Beşiktaş 3 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Beşiktaş Mersin'den 3 puanla dönüyor
[Fotograf: AA]

Mersin Stadı'nda ısınmaya çıkan Hatayspor ve Beşiktaşlı futbolcular, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askeri andıkları siyah tişörtler giydi.

Beşiktaş Mersin'den 3 puanla dönüyor

Oyuncuları alkışlarla karşılayan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Isınmanın ardından futbolcular maça çıkarken de "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart taşıdı. Müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beşiktaş Mersin'den 3 puanla dönüyor

Karşılaşmada siyah beyazlılar Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. 53. dakikada Omar Colley farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Beşiktaş Mersin'den 3 puanla dönüyor

Ev sahibi takımdan Armin Hodzic, 80. dakikada maçın sonucunu belirleyen golü attı: 1-2.

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, 1 ay sonra deplasmanda galip geldi. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a sahasında yenilen İstanbul ekibi, haftayı 29. puanla 5. sırada kapattı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Hatayspor ise 19 puanda kaldı.  

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