Beşiktaş, transfer dönemini oldukça hareketli geçirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Ricardo Quaresma, Gary Medel, Adriano gibi isimlerin de içinde bulunduğu 11 oyuncusuyla yollarını ayırdı.

Bu futbolcuların Beşiktaş'a maliyeti 25 milyon euro'yu buluyordu.

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli takviyeler yapan yönetim, Elneny, Diaby, N'Koudou, Rebocho, Victor Ruiz, Douglas ve Tyler Boyd'u kadrosuna kattı.

Kiralık sözleşmesi sona eren Umut Nayir takıma dönerken, Adem Ljajic'in de bonservisi alındı.

Bu futbolcuların toplam maaş gideriyse yaklaşık 9 milyon euro oldu.

İlk etapta maaş yükünü azaltmayı hedefleyen Kartal, transfer döneminde yaklaşık 16 milyon euro'luk kâr sağladı.

Ayrıca giden ve gelen oyuncuların yaş ortalamasına bakıldığında da takımın ciddi bir gençleşme yaşadığı görüldü.

Kaynak: TRT Spor