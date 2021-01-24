Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Göztepe'yi konuk edecek
Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 21. hafta mücadelesinde bugün Göztepe'yi ağırlayacak.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Ligde oynadığı son maçta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.
Son karşılaşmasında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz...
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