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Spor
AA 29.04.2023 09:31

Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Beşiktaş, Galatasaray'ı ağırlayacak

Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede 19.00'da başlayacak. Derbi maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, geride kalan 30 maçta topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekibin, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

Oynadığı son lig müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük'le 3-3 berabere kalarak derbi öncesi puan kaybı yaşayan Galatasaray ise 70 puanla zirvede yer alıyor.

Ghezzal oynamayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal yarın oynanacak derbide forma giyemeyecek.

Bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımına yardımcı olamayan tecrübeli oyuncunun yanı sıra tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç da Galatasaray karşısında görev yapamayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Ghezzal'ın yokluğunda son haftaların golcü isimlerinden Nathan Redmond'a görev vermesi bekleniyor.

Cenk Tosun sınırda

Siyah-beyazlı ekipte derbi öncesi Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında sarı kart görerek 3 sarı kartla ceza sınırına ulaşan golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

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