Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

35. dakikada Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun golü ile maçta öne geçti. 0-1

Beşiktaş'ta Cyle Larin 39. dakikada maça denge getiren isim oldu. 1-1 Larin, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

Medipol Başakşehir ve Sporting karşılaşmalarında kaybeden Beşiktaş, derbi galibiyetiyle moral bulmak istiyor. Beşiktaş, 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırdı.

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, sahasında oynadığı 5 lig maçında ise 4 kez kazandı 1 maçta eşitliği bozamadı. Ligin ilk 4 haftasında gol yemeyen siyah-beyazlı ekip, son 5 karşılaşmada ise kalesini gole kapatamadı.

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Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moscova'yı 1-0 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde liderliğini sürdürdü.

Fatih Terim'in öğrencileri de Beşiktaş gibi 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, deplasmandaki 5 lig müsabakasında ise 8 puan toplayabildi.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakibinden çok iyi sıyrılan Rosier'nin yerden ortasında Batshuayi'yi geçen top arka direkteki Larin'e doğru giderken Yedlin son anda araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içerisinde Beşiktaş yine etkili geldi. Sağ kanattan ortaya çevrilen topu Larin kafayla indirdi. Kale alanında kontrolü sağlayan Batshuayi şut çekmeye hazırlanırken Marcao kritik bir hamleyle araya girdi ancak pozisyon noktalanınca ofsayt bayrağı da havaya kalktı.

10. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Pjanic'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarpıp auta çıktı.

16. dakikada Rosier'nin derinlemesine pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Larin'in derinlemesine pasında Yedlin'in sektirdiği topla Teixeira sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda açıyı kapatan Muslera'ya rağmen vuruşunu da yaptı ancak top yandan dışarı gitti.

İLK GOL GALATASARAY'DAN - 35. dakikada ayağa paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan Galatasaray'da Kerem'den topu alan Cicaldau, yay üzerinden ayağının üstüyle nefis vurdu. Yerden giden top sağ altı köşeden ağlarla buluştu. 0-1

37. dakikada Galatasaray akınında sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahasına sokuldu ve son çizgiden orta yapmak istedi. Karşısındaki Umut Meraş'ın ayağına çarpıp kaleye yönelen topu Ersin son anda kornere çeldi.

LARIN SKORU EŞİTLEDİ - 39. dakikada rakip yarı alandaki etkili paslaşmaların ardından sol taç çizgi önünde topu alan Umut Meraş'ı nefis ortasına kale alanı içinde iyi yükselen Larin, kaleci Muslera'dan önce kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı. 1-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Umut Meraş, Josef de Souza, Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Alex Teixeira, Michy Batshuayi, Cyle Larin.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Patrick van Aanholt, Marcao, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne.

Goller: Dk. 35 Alexandru Cicaldau (Galatasaray), Dk. 39 Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 31 Rachid Ghezzal (Beşiktaş)