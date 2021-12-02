Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe üç takımın oyuncularının yanı sıra, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur katıldı.

Organizasyonda ilk olarak takımlar karma olarak dostluk maçı yaptı. Müsabakanın ardından Renay Onur'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile basketbolcular karşı karşıya geldi.

Tekerlekli sandalye basketbol maçında bir pozisyonda sırtüstü yere düşen Onur, "Dışarıdan baktığımda sporcular basit bir şekilde kalkıyor. Ben denedim ama kalkamadım. Bir nebze de olsa engeliler gibi hissedebilmemiz adına önemli bir etkinlik gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Başantrenörlerin görüşleri

Fenerbahçe Başantrenörü Can Aksu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla kutlama yapmadıklarını vurguladı.

"Bir farkındalık için buradayız. İBB'ye teşekkür ediyoruz. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak dostuz. Bu dostluk her zaman sürecek. Böyle bir organizasyonda dostluğumuzun göstergesi olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla güzel bir maç yaptık."

Galatasaray Tunç Holding Başantrenörü Sedat İncesu, farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

"Senede bir de olsa ekstra farkındalık güzel oluyor. Son 10-15 yılda engelli sporlarındaki farkındalık ve gelişim önemli. Çok güzel bir organizasyonda beraberiz. Üç büyük takım oyuncularını karma takımlarda sahada ilk kez göreceğiz. Bir farkındalık daha gerçekleştirmek isteriz."

Beşiktaş'ın oyuncu antrenörü Kaan Dalay da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabete değindi.

"Üç büyükler 100 yıldır rekabet halinde. Beşiktaş ve Galatasaray tekerlekli sandalye basketbolunda 20 yıldır var. Fenerbahçe de bu yıl geldi. Bizdeki rekabet tatlı bir rekabet. İnşallah uzun yıllar saha içinde ve dışında dostluğumuz devam eder."

[Fotoğraf: DHA]

Oyuncuların görüşleri

Fenerbahçeli basketbolcu Ferit Gümüş, dostluk adına Dünya Engelliler Günü'nde güzel mesajlar vermek istediklerini aktardı.

"Sadece bugün değil her zaman bu mesajları vermemiz lazım. Dışarıda dostluk, hoşgörü, şefkat var ama saha içinde kazanma ve başarı hırsı var."

Gümüş, engellilerin anne ve babalarına seslendi.

"Annem ve babam bana çok destek verdi. Engelli çocuğunuz varsa kısıtlamayın, özgür bırakın, onları dışarı çıkarın. Sosyal aktivitelere katılsınlar. Ciddi bir başarıya sahip olacaklarına emin olabilirler."

Galatasaraylı oyuncu Bülent Yılmaz ise üç kulübün dostluğuna değindi.

"Dostluğumuz her zaman baki. Gönül ister ki tüm spor branşlarında maçlar böyle dostça geçsin. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ndeyiz. Bizim sporumuz da ilerlemiş durumda. Performans sporuna döndü. Genç ve engelli arkadaşlarımız bizi örnek alsın. Bizim ilk zamanlarımızda bu iş çok zordu. Şu an çok kolay. İstedikleri gibi evden çıkıp sporlarını yapabilirler."