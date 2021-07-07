Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin alınmasını istediği oyuncular için yoğun mesai harcıyor.

Transferde hücum bölgesiyle alakalı girişimlerine devam eden yönetim, Diego Costa’dan haber bekliyor.

Brezilyalı asıllı İspanyol oyuncuya, son teklifini ileten siyah beyazlılar gelecek cevaba göre çalışmalarına yön verecek.

Bonservisi elinde olan Alex Teixeira ile de temaslar devam ediyor. Tecrübeli futbolcuyla imza parasıyla ilgili pazarlıklar sürüyor.

Tarafların önünüzdeki günlerde bir kez daha görüşerek bu transferi bitirmeye çalışacakları gelen haberler arasında.

Diğer yandan Beşiktaş, az sayıda oyuncuyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda Cyle Larin, Kanada Milli Takım kampında bulunuyor.

Vida ise Hırvatistan Milli Takımı'yla uzun bir Avrupa Şampiyonası geçirdiği için tatilde. Josef De Souza ve Welinton’un da karantina süreci devam ediyor. Umut Nayir ise transfer görüşmesi yapmak için izinli.

Kiralık sözleşmeleri sona eren Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Kartal Kayra Yılmaz ise çalışmalarda yer alıyor.