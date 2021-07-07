Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen ve bonservisi elinde bulanan Tunay Torun’u transfer etti.

Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun; Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da mücadele etti.

2014 yılında Kasımpaşa ile Türkiye’ye gelen başarılı futbolcu, Süper Lig’de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.