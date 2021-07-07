Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunay Torun Fatih Karagümrük'te
Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen Tunay Torun’u renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, son olarak Çaykur Rizespor’da forma giyen ve bonservisi elinde bulanan Tunay Torun’u transfer etti.
Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay Torun; Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da mücadele etti.
2014 yılında Kasımpaşa ile Türkiye’ye gelen başarılı futbolcu, Süper Lig’de Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formalarını giymişti.
Kariyerine St.Pauli altyapısında başlayan Tunay burada 10 yıl geçirdikten sonra Hamburg, Hertha Berlin ve Stuttgart takımlarıyla Bundesliga'da boy gösterdi. 2014'te Kasımpaşa ile Türkiye’ye ayak bastı. Ülkemizde Başakşehir, Bursaspor ve Çaykur Rizespor formaları da giydi.— Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 7, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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