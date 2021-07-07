TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 5. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

"A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."

Berlin Panteri lakaplı eski Millî futbolcumuz Turgay Şeren'i vefatının 5.yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/SJlS7ij0UN — TFF (@TFF_Org) July 7, 2021

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile efsane kaleciyi andı.

"Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."