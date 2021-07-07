TFF ve Galatasaray Turgay Şeren'i andı
Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray Kulübü, efsane kalecisi, "Berlin Panteri" lakaplı Turgay Şeren'in 5. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.
TFF'den Turgay Şeren için anma mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski milli kaleci Turgay Şeren'i vefatının 5. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
"A Milli Takımı'mız ve Galatasaray'ın eski kalecisi, Süper Lig'in 2016-2017 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz."
Berlin Panteri lakaplı eski Millî futbolcumuz Turgay Şeren'i vefatının 5.yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/SJlS7ij0UN— TFF (@TFF_Org) July 7, 2021
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, Turgay Şeren'in fotoğraflarının da yer aldığı video ile efsane kaleciyi andı.
"Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın. Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."
Kalplerimizde daima #GalatasarayAslanıTurgayŞeren olarak hatırlanacaksın.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 7, 2021
Galatasaray'ın ve Türk futbol tarihinin unutulmaz ismi Turgay Şeren'i vefatının 5. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/su8GXFFXg5
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