Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndan galibiyetle dönen Şenol Güneş’in ekibi, ligde puanını 46’ya yükseltti.

Ligde 3 maçlık kazanamama serisinin ardından önce MKE Ankaragücü’nü sahasında, sonrasında da Medipol Başakşehir’i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, ligde 2 maç üst üste kazandı.

Aboubakar gollerine devam etti

Beşiktaş'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, üst üste 2 maçta gol sevinci yaşadı.

Geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü karşısında siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü atan Aboubakar, Başakşehir deplasmanında da fileleri havalandırdı.

Salih Uçan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan golcü futbolcu, rakibinden sıyrılarak çaprazdan yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.

Tayyip Talha Sanuç sakatlandı

Mücadelenin ilk yarısında Tayyip Talha Sanuç sakatlanarak oyuna devam edemedi. 38. dakikada kendi ceza sahası önünde sağ baldırını tutarak kendisini yere bırakan genç savunmacı, sahayı sedyeyle terk etti. Faslı futbolcu Romain Saiss, 41. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna dahil oldu.

[Fotoğraf: AA]

Masuaku bu sezon 2. golünü attı

Mücadelenin ikinci yarısında rakibi karşısında farkı 2'ye çıkaran Beşiktaş'ta, Arthuar Masuaku bu sezonki 2. golünü kaydetti.

Bu sezon ilk golünü Adana Demirspor karşısında serbest vuruştan kaydeden Masuaku, Medipol Başakşehir karşısında 55. dakikada fileleri havalandıran isim oldu.