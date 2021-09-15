Jude Bellingham'ın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Borussia Dortmund, 45+3. dakikada Erling Haaland'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.

Siyah-beyazlıların golünü ise 90+4. dakikada Francisco Montero kaydetti.

Beşiktaş bu sezon ilk kez gol yedi

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini Borussia Dortmund'tan yedi.

Ligde oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu sezonki ilk resmi golü 20. dakikada Bellingham attı.

Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış oldu.

Aynı zamanda, teknik adamlık kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Devler Ligi" macerası da mağlubiyetle başladı.

Montero siftah yaptı

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.

Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu.

Vodafone Park'ta yine bir Alman ekibine yenildi

Siyah-beyazlı ekip, İnönü Stadı'nın yıkılmasının ardından yeni evi Vodafone Park'ta oynadığı 8 Şampiyonlar Ligi maçında sadece Alman ekiplerine yenildi.

Vodafone Park'ta oynadığı son Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e son 16 turunda 3-1 yenilen Beşiktaş, 3 sezonluk aranın ardından yine bir Alman ekibi olan Borussia Dortmund maçından mağlubiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlı ekip aynı zamanda Vodafone Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında tek galibiyetini ise yine bir Alman ekibine karşı aldı.

2017-2018 sezonunda RB Leipzig'i İstanbul'da 2-0 yenen "Kara kartallar", diğer maçlarda Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Monaco ve Porto ile berabere kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Tribünler mağlubiyete rağmen destek verdi

Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın sona ermesinin ardında siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırdı.

Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, siyah-beyazlı oyuncular da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.