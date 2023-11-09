Beşiktaş Bodo Glimt'i ağırlıyor

Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Sander van der Eijk yönetecek.

Norveç'te oynanan maçı 3-1 kaybeden Beşiktaş'ın grupta henüz galibiyeti bulunmuyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, ikinci karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen Lugano'ya 3-2 yenildi.

Beşiktaş, 4. hafta mücadeleleri öncesi 1 puanla grupta son sırada yer alıyor. Bodo/Glimt ise 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetin ardından topladığı 4 puanla 2. sırada bulunuyor.

Aboubakar rekor kırabilir

Vincent Aboubakar, Avrupa'da bir gol sevinci daha yaşaması halinde 14 golle Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en golcü oyuncusu olan eski futbolcu Oktay Derelioğlu'nun rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 13 golü bulunan Aboubakar, bu karşılaşmada iki gol attığı takdirde siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Zaynutdinov, Hadziahmetovic, Chamberlain, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar

Bodo/Glimt: Haikin, Bjorkan, Bjortuft, Moe, Wembangomo, Brunstad Fet, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Moumbagna

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Sander van der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink