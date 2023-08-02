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Spor
AA 02.08.2023 11:58

Beşiktaş Avrupa'da 232. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Arnavutluk temsilcisi Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 232. kez sahne alacak.

Beşiktaş Avrupa'da 232. maçına çıkacak
[Fotograf: AA]

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında çıktığı 231 müsabakada 85 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı.

Söz konusu maçlarda fileleri 302 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 121  53  24  44  189  155 
Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38
UEFA Avrupa Konferans Ligi 1 1 - - 3 1
TOPLAM 231 85 47 99 302 347

 

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası'nda aynı başarıya imza attı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde de adını çeyrek finale yazdırdı.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenmişti.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, ayrıca 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ve 2016-2017 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarına da Kupa 1'de 6-0'lık skorlarla yenilmişti.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu
Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle zirvede yer alıyor.
Bu alanda Oktay Derelioğlu'nu 12'şer kez fileleri havalandıran Ricardo Quaresma ile Bobo takip ediyor.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda bulunan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa'da 11 gole imza atarken, Vincent Aboubakar ise 6 kez ağları sarstı.


 

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