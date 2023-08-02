A Milli Erkek Basketbol Takımı Trentino Basket Cup'ta mücadele edecek

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan Trentino Basket Cup'a ay-yıldızlıların yanı sıra İtalya, Çin ve Yeşil Burun Adaları katılacak.
Turnuvanın maç programı (TSİ) şöyle:
4 Ağustos Cuma:
19.00 Çin-Yeşil Burun Adaları
21.30 Türkiye-İtalya
5 Ağustos Cumartesi:
19.00 Üçüncülük Maçı
21.30 Final Maçı
A Erkek Milli Takımımız, Trentino Basket Cup'ta sahaya çıkıyor!— TBF (@TBF) August 1, 2023
FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası hazırlıklarını sürdüren Ay-yıldızlılarımız, 4-5 Ağustos tarihlerinde İtalya'da oynayacağı karşılaşmalarla Bormio kampını tamamlayacak!
Millilerimizin maçlarının canlı… pic.twitter.com/RiLVh5IPCH