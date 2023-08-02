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Spor
İHA 02.08.2023 11:04

Sandro Lima Manisa FK'da

Trendyol 1. Lig ekibi Manisa FK, Brezilyalı golcü Sandro Lima’yı kadrosuna kattı.

Sandro Lima Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, Brezilyalı golcü oyuncu Sandro Lima ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine İdari Direktör Nderim Nexhipi katıldı. yeni transfer Sandro Lima, imza töreninde konuştu.

“Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri için buradayım. Takımımla burada önemli başarılar yakalamak istiyorum. Çok çalışarak sezon sonunda hedeflerimize ulaşacağız.”

İdari Direktör Nderim Nexhipi, Sandro Lima transferiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Sandro Lima, daha önce Türkiye’de forma giymiş deneyimli bir golcü. Takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum.”

Sandro Lima kimdir?

Manisa Futbol Kulübünün yeni transferi Sandro Lima, 28 Ekim 1990 yılında Brezilya’da dünyaya geldi. Altyapısında yetiştiği Independente takımında profesyonel kariyerine başlayan Lima, 2013 yılında Gremio Anapolis takımına transfer oldu. 2013-2014 sezonunda Portekiz Premier Lig ekiplerinden Rio Ave’ye imza atan tecrübeli golcü, Viseu, Chaves, Estoril, Gil Vicente, Tianjin Jinmen, Gençlerbirliği ve Gwangju takımlarında forma giydi. Kariyerinde 324 resmi maça çıkan Lima, 85 gol ve 31 asistlik performans sergiledi.

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