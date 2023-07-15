Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Halil ve Tadic açıklaması

Kocadağ, siyah-beyazlı takımın oynadığı Augsburg ile oynadığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Planlamamızda olan bir oyuncu değildi"

Kocadağ, Halil Dervişoğlu ile ilgili olarak, "Planlamamızda olan bir oyuncu değildi" dedi.

"Planlamamızda olan bir oyuncu değildi. Babası menajerliğini de yapıyor. Babasının bizim ekibimize yakınlaşması var. Oğlunun Beşiktaş'a isteği olduğunu söylüyor. Şenol hocanın Beşiktaş'ta olması oyuncuyu buraya getirmek istiyor. Şartlarımızı sunduk. Oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hoca da bir önceki basın toplantısında bu olaya noktayı koymuş oldu. Kendisi spor camiasının bilge kişiliği. O süreçleri gördüğü zaman bazen öyle bir laf ediyor ki, lafı gediğine koyuyor. Dün akşam itibariyle oyuncunun babasının duygusal bir yaklaşımı oluyor. Hem hocamızı hem Ceyhun beyi arıyor. Oyuncunun tüm şartları kabul ettiğini ve Beşiktaş'ta oynamak istediğini iletiyor. Ceyhun bey de hem başkana hem teknik ekibe dönüş yaptığı esnada, sürecin diğer bir takıma kaydığını görüyoruz."

Kocadağ, Beşiktaş'ın transferde maddi bir stratejisi olduğunu kaydetti.

"Maddi anlamda stratejimiz var. Onların çok üstünde olan maaş beklentisi vardı. Bunu karşılayamayacağımızı kendilerine iletmiştik. Sosyal medyada rövanşist yaklaşımlar, yandaş medyaları aracılığıyla yaptırdıkları haberler ve taraftarımızı manipüle etmeye yönelik girişimler var. Rosier ve Ghezzal transferinde kendilerinin ilgisi olmuştu, Gedson transferiyle iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim için konu orada kapandı. Beşiktaş ihtiyacı olan bir oyuncu olduğu zaman hiçbir şeye bakmaz, basar alır. Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi. Bizim için önem arz etmiyor bu konu. Beşiktaş'ın transfer politikasında paranın yarış haline geldiği noktada Beşiktaş hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Beşiktaş'ı kullanarak parayı bir yere çekmeye çalışıyorlarsa Beşiktaş o noktada geri çekilir. Bizim ihtiyacımız olan, gerçekten istediğimiz oyuncuyu ne yapar eder alırız. Beşiktaş taraftarının üzüntü duymasını gerek görmüyorum."

"Taraftarın beklentisi var ama sabır istiyorum"

Kocadağ, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminden de bahsetti.

"Devre arasında çok ciddi transferler yaptık. Bunların bir kısmı direkt oynayan oyuncular. Aboubakar, Colley, Onur Bulut geldi. Bu transferler gelecek sezonun hazırlığı anlamında yapılan transferlerdi. İkinci yarıdaki performansımız çok önemli. Bu takım beraber oynama alışkanlığı elde etmiş, yeni sezona hazır şekilde giriyor. Hocamızın, teknik ekibin belirlediği bazı transferler var. Bu transferler de olacak. Takip ettiğimiz oyuncular şu an konuşulan oyuncular. Çok ciddi ve üst düzey oyuncular. Taraftarımız merak etmesin, takip ettiğimiz, pazarlık aşamasındaki oyuncular geçen sezon ve önceki sezonki gibi taraftarları heyecanlandıracak, Avrupa'da ses getirecek oyuncular. Taraftarın beklentisi var ama sabır istiyorum. Geçtiğimiz sezonlarda da hep en iyi transferleri yaptık. Fırsat transferleri çıkacaktır. Beklediğimiz oyuncular olumlu yanıtlar verecekler. Olumlu yanıt verenler hafta başı itibariyle takıma katılmaya başlayacak. Tadic çok büyük bir yıldız. Bir temas olduğu doğrudur ama oyuncuya farklı kulüplerden de talepler olduğunu biliyoruz. Onların kararını bekliyoruz. Biz de teklif verenlerden biriyiz. Çok piyasası olan bir oyuncu. Nasıl noktalanacak şu an bilmiyorum. Roberto Pereyra ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olumlu sonuçlanacak diye düşünüyorum. Islak imza olmadan bu işler bitmiyor. Dün itibariyle yaşadığımız noktada da öyle. Bizim bir bütçemiz ve transfer politikamız var. O noktada biterse olacaktır. Saiss bizim oyuncumuz, bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ta devam etmesi noktasında kararlıyım. Umarım Beşiktaş'ta devam edecek. Redmond bize dönüş yapmadı, o noktada alternatiflere bakıyoruz."

Kocadağ, siyah-beyazlı taraftarların attığı havai fişekler yüzünden 76. dakikada sona eren Augsburg maçını ve olayları yorumladı.

"Avrupa'da yaşayan Türkler bizim için çok değerli. Nereye gidersek peşimizden geliyorlar, çoluk çocuğuyla bin kilometre yapıp gelenler var. Tehlikeli madde konusunda çok ciddi önlemler alınamıyor ama ciddi yaptırımlar yapılıyor, hakem de hemen maçı bitirdi. Keşke yaşanmasaydı. Kalan maçlarımız için nasıl yol izlememiz lazım diye düşüneceğiz. Bir daha yaşanmamasını diliyorum. Taraftarımız çok ateşli, biz onları ne kadar özlüyorsak onlar da takımı o kadar özlüyorlar. Bu görüntüler Beşiktaş'a ve Avrupa'da yaşayan Türklere yakışmıyor. Genç oyuncular ağırlık sahada. Hocamız onları denedi. Performansları da iyiydi. Onları izleme fırsatı bulduk. Gayet güzel bir performans. Rakip de güçlü ve genç bir takım ama güzel bir maç oldu. Sıcağın da etkisiyle performanslarını tam anlamıyla sahaya yansıtamadıklarını düşünüyorum."