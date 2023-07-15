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Spor
AA 15.07.2023 18:18

Tekirdağ'da yapılan Yelken Yarışları tamamlandı

Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yelken yarışları sona erdi.

Tekirdağ'da yapılan Yelken Yarışları tamamlandı
[Fotograf: AA]

Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübünde düzenlenen yarışlara 48 sporcu katıldı.

Marmara Deniz'i açıklarında öğlen saatlerinde başlayan yarışlar, 3 farklı sınıfta yapıldı.

Yarışların sonunda yelken kulübünde düzenlenen ödül töreninde Ulusal Deniz Emniyeti Başkanı Murat Gül, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Şenol Birol Uzel, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tevfik Yamanoğlu ve kulüp yetkileri tarafından sporculara madalyaları verildi.

Yarışlarda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şöyle:

Optimist Genel Kategori:

1 - Tuna Kaya

2 - Eren Çakır

3 - Arel Barut

Optimist Junior Kategori:

1 - Arel Barut

2 - Boran Öden

3 - Dora Özdemir

Optimist Kızlar Kategorisi:

1 - Melis Bolat

2 - Duru Ateş

3 - Ece Destereci

ILCA 4 Genel Kategori:

1 - İlayda Şen

2 - Ece Subaşı

3 - Utku Aksoy

ILCA 6 Genel Kategori:

1 - Kutsal Güneş Kurnaz

2 - Meriç Erdağlı

3 - Bircesu Çoban

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