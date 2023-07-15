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Spor
AA 15.07.2023 18:11

Voleybolda genç milliler Almaya'ya şans tanımadı

Voleybol 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, dördüncü maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Voleybolda genç milliler Almaya'ya şans tanımadı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, dördüncü maçında Almanya ile Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.

Milli takım rakibini 25-23, 25-20, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta üçüncü galibiyetini alan Türkiye, beşinci maçında 16 Temmuz Pazar günü TSİ 21.00'da Slovenya'yla karşılaşacak.


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