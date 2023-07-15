Voleybolda genç milliler Almaya'ya şans tanımadı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan ve Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonada 2. Grup'ta yer alan milli takım, dördüncü maçında Almanya ile Macaristan'ın Bekescsaba şehrinde karşılaştı.

Milli takım rakibini 25-23, 25-20, 25-21 setlerle 3-0 mağlup etti.

Grupta üçüncü galibiyetini alan Türkiye, beşinci maçında 16 Temmuz Pazar günü TSİ 21.00'da Slovenya'yla karşılaşacak.