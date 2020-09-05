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Beşiktaş, Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar 3. dakikada Atakan Üner ve 40. dakikada Mensah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, 84. dakikada İlkay İşler'in golüyle siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetle turnuvada 3. oldu.
Bu arada, Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden Umut Nayir, tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
Etiketler: beşiktaş antalyaspor maç özeti beşiktaş maçıSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 00:43
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