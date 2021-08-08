Haber Giriş: 8 Ağustos 2021 Pazar 13:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Alex Teixeira'ya kavuşuyor
Beşiktaş, yeni transferi Alex Teixeria’nın pazartesi günü saat 16.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacağını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria'yı taşıyan uçak yarın saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacaktır.
Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır"
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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