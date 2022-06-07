Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı ısrarını sürdürüyor
Beşiktaş, savunmasını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor. Siyah beyazlılar, Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı konusunda ısrarını sürdürüyor.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Savunmaya takviye yapacak siyah beyazlıların transferdeki önceliği, Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı.
27 yaşındaki futbolcu için yeşil beyazlılarla görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Yönetim, Konyaspor'un istediği bonservis bedelini düşürmeye çalışıyor.
Konya ekibi, Abdülkerim Bardakçı için yaklaşık 5 milyon euro talep etti. Beşiktaş yönetimi, Abdülkerim'in transferini kampa kadar tamamlamayı amaçlıyor.
Siyah beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncunun transferinde sonuç alamaması halinde alternatif isimlere yönelecek. Beşiktaş'ın, kadrosuna en az iki stoper katması bekleniyor.
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