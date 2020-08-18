Alman kulübünden yapılan açıklamada, altyapı antrenörünün sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtilerek, "Bu, şu an Bayern Münih altyapısında yürütülen iç araştırmanın ilk sonucudur." ifadeleri kullanılırken, konunun incelenmesine devam edileceği aktarıldı.

WDR televizyonunda yayımlanan "Sport inside" programının haberinde, Münih kulübünün altyapısında uzun süredir çalışan bir antrenörün internet üzerindeki sohbet gruplarında transfer edilecek futbolcularla ilgili birçok kez ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Münih polisi de olay ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.