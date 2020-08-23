Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda PSG'yi yenerek kupayı kazanan Bayern Münih'in futbolcuları, karşılaşma sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Pandemi nedeniyle seyircilerin katılmadığı kupa töreninde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım PSG'nin oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. Maçın öne çıkan detaylarını @trtspor spikeri Ersin Düzen Lizbon'dan aktardı.https://t.co/7L9DvQ8LEF pic.twitter.com/owgZG8qdEU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2020

Podyuma son olarak çıkan Bayern Münihli futbolcular ve teknik kadroya madalyaları, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından verildi. Kupayı Bayern Münih'in birinci kaptanı kaleci Manuel Neuer kaldırdı.

Organizasyonda 7 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih, kupadan 6. kez zaferle ayrılarak turnuva tarihinin en başarılı 3. takımı unvanını Liverpool ile paylaştı.