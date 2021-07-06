Milli yüzücü Batuhan Filiz, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest finalinde 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Aynı yarışta mücadele eden bir diğer milli sporcu Yiğit Aslan ise 3.53.62 ile 7. sırada yer aldı.