Haber Giriş: 6 Temmuz 2021 Salı 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batuhan Filiz gençlerde Avrupa şampiyonu
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Batuhan Filiz, erkekler 400 metre serbestte altın madalya kazandı.
Milli yüzücü Batuhan Filiz, başkent Roma'da gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest finalinde 3.50.68'lik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.
Aynı yarışta mücadele eden bir diğer milli sporcu Yiğit Aslan ise 3.53.62 ile 7. sırada yer aldı.
Son Haberler
- 22:29
- 22:15
- 21:47
- 21:36
- 21:44
Sıradaki Haber
Deniz Ertan'dan gümüş madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz