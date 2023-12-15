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Spor
AA 15.12.2023 10:27

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 12. hafta maçları yapılacak. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne ise 15. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Basketbolda haftanın programı
[Fotoğraf: AA arşiv]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)

16 Aralık Cumartesi:

15.30 TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor (TOFAŞ)

18.00 Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes (BJK Emlakjet)

17 Aralık Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor İnfo Yatırım (Muradiye)

15.30 Galatasaray Ekmas-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

18.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

18 Aralık Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)

16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut (Servet Tazegül)

17 Aralık Pazar:

14.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOFAŞ)

16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)

17.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

19.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Altındağ Atatürk)

16 Aralık Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Karataş Şahinbey)

14.45 Pizza Lazza Haremspor-Konyaspor (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Semt77 Yalovaspor-Kapaklıspor (90. Yıl)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kurtdereli)

17 Aralık Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

15.45 OGM Ormanspor-Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü IKON Menkul (Çayırova)

18 Aralık Pazartesi:

17.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)

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