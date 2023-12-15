Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Bugün:

18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)

16 Aralık Cumartesi:

15.30 TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor (TOFAŞ)

18.00 Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)

20.30 Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes (BJK Emlakjet)

17 Aralık Pazar:

13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor İnfo Yatırım (Muradiye)

15.30 Galatasaray Ekmas-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

18.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)

18 Aralık Pazartesi:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16 Aralık Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)

16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut (Servet Tazegül)

17 Aralık Pazar:

14.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)

15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOFAŞ)

16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)

17.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

19.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Altındağ Atatürk)

16 Aralık Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Karataş Şahinbey)

14.45 Pizza Lazza Haremspor-Konyaspor (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Semt77 Yalovaspor-Kapaklıspor (90. Yıl)

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kurtdereli)

17 Aralık Pazar:

14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)

15.45 OGM Ormanspor-Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)

17.30 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü IKON Menkul (Çayırova)

18 Aralık Pazartesi:

17.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)