Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Selçuklu Belediyesi)

15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Muradiye)

18.00 Darüşşafaka-Türk Telekom (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

22 Ocak Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)

20.30 Galatasaray Nef-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

23 Ocak Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Enka)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21 Ocak Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.30 Rize Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol (Rize Yenişehir)

15.00 Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Hatay Merkez)

15.30 OGM Ormanspor-Bursa Uludağ Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Emlak Konut (Servet Tazegül)

18.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)

22 Ocak Pazar:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Antalya Toroslar Basketbol (Ankara)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Kurtdereli)

21 Ocak Cumartesi:

14.00 Sigortam.Net-Antalya Güneşi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.45 Depomaxx Haremspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi)

17.30 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

22 Ocak Pazar:

14.00 Yılyak Samsunspor Basketbol- Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kagıtspor (Edip Buran)

17.30 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji DS Energy (90. Yıl)

23 Ocak Pazartesi:

18.00 Finalspor-Akran Gemlik Basketbol (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)