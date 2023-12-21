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Spor
AA 21.12.2023 22:21

Basketbolda Galatasaray ABD'li Bria Hartley'i transfer etti

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Bria Hartley'i kadrosuna kattı.

Basketbolda Galatasaray ABD'li Bria Hartley'i transfer etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyun kurucuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bria Hartley'in son olarak İspanya ekibi CB Avenida’da forma giydiği belirtilen açıklamada, "Hartley, 2018 yılında anne tarafından sahip olduğu haklarla birlikte Fransa vatandaşlığına geçerek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Fransa forması da giydi ve gümüş madalya kazandı. Oyuncumuza 'Galatasaray'a hoş geldin' der, sarı kırmızılı forma altında başarılı bir sezon dileriz." denildi.

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