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Spor
AA 19.06.2026 21:59

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75 yendi.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko
[Fotograf: AA]

Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Fenerbahçe Beko, şampiyonluğa ulaştı.

Derbinin ilk iki dakikasında taraflar skor üretemedi. İki takım da rakibine kolay basket şansı vermezken Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı'nın dış atış isabetiyle 5. dakikayı 8-6 önde geçti. Takımlar bu çeyrekte üst üste dış atış isabetleri buldu. Fenerbahçe Beko karşısında hücumda topu iyi paylaşan siyah-beyazlılar, 9. dakikayı 20-13, birinci periyodu da 20-16 önde tamamladı.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

İkinci çeyreğe Jantunen ve Baldwin'in basketleriyle giren Fenerbahçe, 11. dakika biterken eşitliği (20-20) yakaladı. Bu periyotta oyun, düşük tempoda devam etti. Hücumlarda üst üste isabet bulamayan sarı-lacivertliler karşısında Yiğit Arslan ile üç sayılık basket kaydeden Beşiktaş, 16. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Farkı bir ara 11 sayıya (43-32) çıkaran siyah-beyazlılar, devreye 45-40 üstün girdi.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Serinin üçüncü maçına oranla savunmada ve ribauntlarda daha etkili oyun sergileyen Beşiktaş, 22. dakikada farkı yeniden 11 sayıya yükseltti: 51-40. Arka arkaya hücumlardan skor üretemeyen Beşiktaş önünde 9-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 25. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 51-49. Taraftarının da desteğini arkasına alarak son bölümde Thomas ve Dotson ile potaya giden siyah-beyazlılar, final periyoduna 4 sayılık (60-56) avantajla gitti.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Beşiktaş GAİN, son çeyreğe Dotson'ın peş peşe üç sayılık basketlerle girdi: 66-58. Savunmada kritik anlarda rakibini durduran siyah-beyazlılar, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle son 4 dakikaya 71-65 önde girdi. Horton-Tucker ile serbest atış çizgisinde hata yapmayan Fenerbahçe Beko, oyuncunun pota altından kaydettiği basketle de 3 dakika kala farkı yeniden 2'ye (71-69) düşürdü. Son dakika içinde Yiğit Arslan'ın kaptırdığı topun ardından sarı-lacivertli ekip, 4 saniye kala Tarık Biberovic ile üç sayılık basketle skoru değiştirdi ve öne geçti: 75-77. Beşiktaş GAİN, son hücumu sayıyla sonuçlandıramadı ve Fenerbahçe Beko mücadeleyi 77-75 kazanarak 2025-26 sezonu şampiyonu oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın Beşiktaş'ı 77-75 yenerek şampiyonluğa ulaştığı serinin dördüncü ve son müsabakasının ardından kupa töreni düzenlendi.

Seremonide ilk olarak Beşiktaş kaptanı Yiğit Arslan'a ikincilik ödülü verildi.

Fenerbahçe Beko'da teknik ekip ile basketbolculara madalyaları takdim edildi. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını kaptan Melih Mahmutoğlu'na verdi.

Melih, büyük bir jest yaparak kariyerini sonlandıran Nando de Colo'yu yanına çağırdı ve iki oyuncu şampiyonluk kupasını beraber havaya kaldırdı.

Büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli basketbolcular, şampiyonluğu Queen'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko

Final serisinin MVP'si Wade Baldwin

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin kazandı.

ABD'li oyuncu, final serisindeki ilk maçta 16, ikinci müsabakada 17, üçüncü karşılaşmada 7 ve dördüncü mücadelede 21 sayı kaydederek şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Bakan Bak, şampiyon Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında rakibi Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden siyah-beyazlı ekibi de performansından dolayı kutluyorum."

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