Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.

Medipol Başakşehir,18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.

Galatasaray ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...