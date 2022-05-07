Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 19:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Başakşehir'in rakibi Galatasaray
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor.
Medipol Başakşehir,18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı.
Galatasaray ise Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Galatasaray Medipol Başakşehir Süper Lig
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