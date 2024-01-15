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Spor
AA 15.01.2024 12:05

Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'den de İsrail paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK'nın İsrailli futbolcu Eden Karzev '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaştı. Başakşehir kulübü futbolcu hakkında soruşturma başlattı.

Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'den de İsrail paylaşımı

Antalyaspor - Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'in ardından Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başakşehir'de oynayan Eden Karzev, Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından paylaşarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi ve rehinelerin serbest bırakılmasını istedi.

Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'den de İsrail paylaşımı

Başakşehir'den disiplin soruşturması

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla İsrailli futbolcusu Eden Karzev hakkında disiplin soruşturulması başlatıldığını açıkladı.

"Kişisel sosyal medya hesabından, ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak, kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir."

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