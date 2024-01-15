Aston Villa Premier Lig'de liderlik şansını kaçırdı

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Girona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Aston Villa, Everton deplasmanında istediğini alamadı

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, deplasmanda Everton ile golsüz berabere kalarak liderlik şansını değerlendiremedi.

Lider Liverpool'un maç yapmadığı haftada son şampiyon Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, ilk yarıyı 2-1 geride kapadıkları mücadeleyi, uzatma bölümünde Oscar Bobb'un golüyle 3-2 kazandı.

Haftanın maçında ise Manchester United ile Tottenham, Old Trafford Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'de 21. hafta sonunda 45 puanla lider durumdaki Liverpool'u, 43'er puanla Manchester City ve Aston Villa, 40'ar puanla da Arsenal ile Tottenham takip ediyor.

LaLiga'da Girona maç fazlasıyla lider

Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Girona, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Puan cetvelinin son sırasındaki Almeria'ya konuk olan Girona, golsüz berabere kaldığı maçtan bir puanla ayrıldı.

Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in İspanya Süper Kupası nedeniyle maç yapmadığı haftada Real Sociedad'ı ağırlayan Athletic Bilbao, rakibini 2-1 yenerek maç fazlası ve averajla üçüncü sıraya yükseldi.

20. haftası oynanan LaLiga'da, Girona 49 puan ve maç fazlasıyla lider durumda. Real Madrid 48, Athletic Bilbao ve Barcelona 41'er puana sahip.

Lider Inter deplasmanda farklı kazandı

Serie A'nın zirvesindeki Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun iki gol attığı maçta Monza'yı 5-1 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Jose Mourinho yönetimindeki Roma'yı 3-1 yenerken, Fiorentina ise sahasında Udinese ile 2-2 berabere kaldı.

Sahasında Lecce'yi tek golle geçen Lazio, galibiyet serisini dört maça çıkardı.

20. haftası oynanan ligde 51 puanlı Inter, 46 puanlı Juventus, 42 puanlı Milan ve 34 puanlı Fiorentina ilk 4'e giren takımlar oldu.

Namağlup lider Leverkusen, Augsburg'u tek golle geçti

Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, deplasmanda karşılaştığı Augsburg'u Exequiel Palacios'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, sahasında ağırladığı Hoffenheim'ı 3-0 yendi.

Sezonun istikrarlı ekiplerinden Stuttgart ise Mönchengladbach deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bundesliga'da 17 hafta sonunda Bayer Leverkusen 45 puanla liderliğini sürdürürken, bir maçı eksik olan Bayern Münih 41 puanla ikinci, Stuttgart 34 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

PSG 10 kişi kalan Lens karşısında zorlanmadı

Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG, deplasmanda karşılaştığı Lens'i Bradley Barcola ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 yendi. Lens, ikinci yarıda 10 kişi oynadı.

Zirve takipçilerinden Nice, deplasmanda Rennes'e 2-0 yenilirken, Brest ise konuk ettiği Montpellier'i 2-0 mağlup etti.

Ligde 43 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. 35 puanlı Nice ikinci, 34 puanlı Brest ise üçüncü sırada yer aldı.