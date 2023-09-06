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Spor
İHA 06.09.2023 10:20

Başakşehir'de Recep Uçar'ın ismi öne çıkıyor

Başakşehir, Emre Belözoğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine turuncu-lacivertlilerde daha önce kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yapan Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.

Başakşehir'de Recep Uçar'ın ismi öne çıkıyor
[Fotograf: AA]

Rams Başakşehir, geçtiğimiz günlerde 2 sezondur teknik direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Söz konusu ayrılık sonrası birçok isim turuncu-lacivertli kulüple anılmaya başlarken, 47 yaşındaki Teknik Direktör Recep Uçar'ın ismi ön plana çıktı.

Daha önce kulüpte alt yaş gruplarında ve A Takım'da yardımcı antrenör olarak Başakşehir’de görev yapan Uçar, 2021-2022 sezonunda da Ümraniyespor’u tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmasında büyük rol almıştı.

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