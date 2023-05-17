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Spor
TRT HABER/AA 17.05.2023 16:11

Başakşehir Ümraniyespor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 17 Mayıs Çarşamba günü (bugün) HangiKredi Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Başakşehir Ümraniyespor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligdeki son maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Başakşehir, haftaya 51 puanla 5. sırada giriyor.

Demir Grup Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek 6 maçlık galibiyet özlemine son veren HangiKredi Ümraniyespor ise 26 puanla 17. sırada bulunuyor.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 35. haftada oynanacak Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Stad: Başakşehir Fatih Terim

Hakem: Burak Pakkan

Başakşehir: Muhammed, Şener, Edgar, Mahmut, Lima, Berkay, Ömer Ali, Aleksic, Januzaj, Serdar Gürler, Figueiredo

Ümraniyespor: Orkun, Lenjani, Glumac, Epureanu, Popov, Mrsic, Serkan Göksu, Kartal, Sekidika, Onur, Umut Nayir

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Medipol Başakşehir Süper Lig Ümraniyespor
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