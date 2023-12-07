Başakşehir Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor’u konuk eden RAMS Başakşehir, sahadan 2-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.
Karşılaşmanın Önemli Anları
11. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Onur Ergün şutu önce savunmadan döndü. Dönen topa Onur’un yeniden vuruşunda kaleci Aydın meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada Pelkas’ın sağ taraftan ortasında iyi yükselen Keny kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Aydın’ın müdahalesi sonrası direğe çarpan topu daha sonra Şanlıurfaspor savunması uzaklaştırdı.
GOL - 63. dakikada sol kenarda Pelkas, ceza sahası içine kadar topu sürükleyerek sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
GOL - 72. dakikada sağ taraftan Keny’nin pasında Emirhan İlkhan ceza yayı üzerinde topla buluştu. Emirhan’ın yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
RAMS Başakşehir, bir üst tura yükseldi.
Başakşehir: Deniz Dilmen, Karzev, Ba, Opoku (Edgar Ie dk. 75), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Emirhan İlkhan dk. 64), Onur Ergün, Serdar Gürler (Figuiredo dk. 81), Aleksic (Deniz Türüç dk. 64), Pelkas (Berkay Aydoğmuş dk. 75), Keny
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Donsah (Adem Eren Kabak dk. 64), N’Diaye, Mboula, Seyit Gazanfer, Hüsamettin Tut, Hüseyin Erkan (Abdullah Aydın dk. 64), Nshimirimana, Baran Aksaka (Mert Çapar dk. 46), Muhammet Arslantaş (Toure dk. 78), Mato (Barış Ekincier dk. 46)
Goller: Pelkas (dk. 63), Emirhan İlkhan (dk. 72) (RAMS Başakşehir)
Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Selahattin Altay