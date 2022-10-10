Başakşehir Sivasspor'u ağırlayacak
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında bugün sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Ligde bir haftayı bay geçen Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Turuncu-lacivertli ekip, haftaya 17 puanla girdi.
Galibiyeti bulunmayan, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Demir Grup Sivasspor ise 4 puana sahip.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel.
Medipol Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mounir, Berkay, Deniz Türüç, Bertrand Traore, Keny.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin, Ulvestad, Saba, N'jie, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare.
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