Başakşehir Adana Demirspor'u ağırlıyor

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Turgut Doman yönetiyor.
Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.
17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.
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Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum.
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani, Akintola.