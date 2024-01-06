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Spor
TRT HABER / AA 06.01.2024 16:04

Başakşehir Adana Demirspor'u ağırlıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor.

Başakşehir Adana Demirspor'u ağırlıyor
[Fotograf: İHA]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadelede hakem Turgut Doman yönetiyor.

Ligde oynadığı 17 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

17 karşılaşmada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Adana Demirspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Başakşehir Adana Demirspor'u ağırlıyor

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum.

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Cisse, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Nani, Akintola.

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Adana Demirspor İstanbul Başakşehir FK Süper Lig
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