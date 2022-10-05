Devler Ligi'nde İtalyan ekibi Inter ile İspanyol temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'daki mücadelede Inter, Barcelona'yı tek golle geçti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 45+2. dakikada Inter'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Barcelona, 67. dakikada Pedri ile golü buldu. Ancak VAR incelemesinin ardından Pedri'nin golü elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

Hakan Çalhanoğlu, 85. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Inter, sahasında Barcelona'yı 1-0 mağlup etmesini bildi.

Bu sonuçla Inter, C Grubu'nda puanını 6'ya yükseltirken, Barcelona ise 3 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında Bayern Münih, Victoria Plzen'i 5-0 mağlup etti.