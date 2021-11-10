arcelona'nın çiçeği burnundaki teknik direktörü Xavi Hernandez, görevine hızlı başladı. Xavi, İngiliz basınına yeni ve sıkı tedbirler getireceğini söyleyerek, ağırlığını ilk günden hissettirdi.

Soyunma odasında kurallar olduğu zaman işlerin iyi gittiğini belirten genç teknik adam, profesyonel olmaları gerektiğini söyledi.

Futbolcuların antrenmandan 90 dakika önce tesislere gelmesini isteyen İspanyol çalıştırıcı, teknik ekipte ise bu süreyi 2 saat olarak belirledi.

Xavi'den uyarılar

Xavi, takımın konsantrasyonu arttırmak için, maç günleri ve bir gün öncesinde oyuncuların sosyal medya kullanımını yasakladı.

Genç teknik patron ayrıca oyuncuların yemeklerini tesislerde yemelerini ve belli bir diyet programı dahilinde kalmalarını talep etti.

Pique'ye özel kısıtlamalar

Xavi'den, takım kaptanı Pique'ye özel kısıtlamalar da geldi. İspanyol futbolcunun gelecek hafta yapılması planlanan röportajı, teknik adamın talebi doğrultusunda iptal edildi.

Xavi ayrıca, Pique'nin maç günleri yaklaştıkça yaptığı yurt dışı seyahatlerini azaltmasını da istedi.

2 fizyoterapist gönderildi

Sakatlıklar hakkında da geniş çaplı araştırma yapan genç çalıştırıcı, Koeman döneminde işe alınan 2 fizyoterapistle de yollarını ayırdı.

Xavi, Barcelona teknik direktörü olarak ilk resmi maçında Katalonya Derbisi'ne çıkacak. Bordo mavililer, 20 Kasım'da Espanyol'u konuk edecek.