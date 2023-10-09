Barcelona'da Lamine Yamal tarihe geçti

Barcelona, La Liga'nın 9. haftasında deplasmanda Granada ile karşılaştı. Katalan ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta 1 puanı 85'inci dakikada bulduğu golle kurtardı.

Barcelona'nın ilk golü takımın genç yıldızı Lamine Yamal'dan geldi. Yamal, ağları sarsarak bir rekora da imza attı ve La Liga tarihinin en genç golcüsü oldu.

16 yaş 87 günlükken La Lig'da gol atma başarısı gösteren Lamine Yamal, rekoru Malaga formasıyla 16 yaş 98 günlükken fileleri havalandıran Fabrice Olinga'dan devraldı.

Genç futbolcu, eğer Granada maçında ağları sarsamasaydı, bir sonraki maçta gol atsa dahi Olinga'nın rekorunu kıramayacaktı.

Lamal, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 başlayan en genç futbolcu ve İspanya milli takımında forma giyen en genç oyuncu olarak da tarihe geçmeyi başarmıştı.