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Spor
İHA 09.10.2023 12:20

Samsunspor tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı

Trendyol Süper Lig’e 11 yıl aranın ardından yükselen Samsunspor, toplam 30 yıl mücadele ettiği ligde ilk 7 hafta itibarıyla en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Samsunspor tarihinin en kötü lig başlangıcını yaptı
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig’de son sırada bulunan Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayabildi. Rakip filelere 5 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 14 gol gördü.

Samsun temsilcisi, bu kötü başlangıç ile 1991-1992 ve 1996-1997 sezonunda ilk 7 haftada 2 puan toplanan ‘en kötü sezon başlangıcı’ istatistiğini de geride bıraktı. Toplam 30 yıl Süper Lig’de mücadele eden Samsunspor, tarihinin en kötü başlangıcını bu sezon yapmış oldu.

Samsunspor’un, Süper Lig’deki ilk 7 hafta puanları

Samsunspor ilk kez Süper Lig’de mücadele ettiği 1969-1970 sezonunda ilk 7 haftada 12 puan toplamıştı.

Kırmızı-beyazlılar, daha sonra Süper Lig’de oynadığı sezonlarda ilk 7 haftada topladığı puanlar ise şöyle:

1970-1971 7 puan, 1971-1972 8 puan, 1972-1973 9 puan, 1973-1974 10 puan, 1974-1975 11 puan, 1976-1977 6 puan, 1977-1978 7 puan, 1978-1979 8 puan
1985-1986 11 puan, 1986-1987 17 puan (en iyi sezon başlangıcı), 1987-1988 5 puan, 1988-1989 8 puan, 1989-1990 10 puan, 1991-1992 2 puan, 1993-1994 12 puan, 1994-1995 9 puan, 1995-1996 10 puan, 1996-1997 14 puan, 1997-1998 8 puan, 1998-1999 2 puan, 1999-2000 7 puan, 2000-2001 11 puan, 2001-2002 8 puan, 2002-2003 11 puan, 2003-2004 7 puan, 2004-2005 8 puan, 2005-2006 5 puan, 2011-2012 6 puan

Mitrovic ile ilk 7 haftada 17 puan toplanmıştı

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’deki ilk 7 haftalar neticesinde en yüksek puanını 1986-1987 sezonunda Sırp Teknik Direktör Mirolad Mitrovic yönetiminde almıştı.

Samsunspor, o dönem ilk 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlikle 17 puan toplamıştı. Kırmızı-beyazlılar, sezon sonu ligi üçüncü sırada bitirirken, şampiyon Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kalmıştı.

Karadeniz temsilcisi, bu sezona kadar en kötü sezon başlangıcını ise eknik direktör Mehmet Ali Çınar idaresindeki 1991-1992 ve 1998-1999 sezonlarında 2 puan toplayarak yapmıştı.

Yıllar sonra Süper Lig’e yükselen Samsunspor, bu sezon ilk 7 maçta gösterdiği performans ile ligdeki tüm zamanların en kötü başlangıcına imza atmış oldu.

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