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Spor
AA 09.10.2023 12:05

VakıfBank aynı heyecanla sahaya çıkacak

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, bu sezon 5 kupa kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

VakıfBank aynı heyecanla sahaya çıkacak
[Fotograf: AA]

Abdi Serdar Üstünsalih, takımın yeni sezon hedeflerini anlattı. Üstünsalih, bu sezona geçmiş başarıları hiç elde etmemiş gibi başlayacaklarını ifade etti.

"Aynı heyecanla sahaya çıkacağız. 5 kupa hedefimiz var. Daha önce bunu başarmıştık. Aynı heyecan ve disiplinle 5 kupayı bu sezon kazanmak istiyoruz. İnşallah sezon bittiğinde hedeflerimize ulaşırız."

"Dünyanın en iyi sporcularını aramıza katmaya çalışıyoruz"

Üstünsalih, takıma yaptıkları takviyelerle ilgili bilgi verdi.

"Her sezonun planlamasına bir önceki sezonda başlıyoruz. Bu yaptığımız planlamalar, uzun çalışmalarla birlikte ortaya çıkıyor. Eksik olan taraflarımız konusunda teknik ekibimiz bizi bilgilendiriyor. Biz de gerekli araştırmaları yapıyor ve teknik ekibin istekleri doğrultusunda takıma takviyeleri gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en iyi sporcularını aramıza katmaya çalışıyoruz. Şu anda planımızdaki hedeflerimizi gerçekleştirdik. İnandığımız, güvendiğimiz ve başarılı olacağını bildiğimiz 6 sporcuyla takımımıza güç kattık."

VakıfBank aynı heyecanla sahaya çıkacak

"2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın geleceğine inanıyorum"

Üstünsalih, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geçirdiği yazla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

"Milli takımımızın başarısı, gerçekten müthiş. Çok gururlandık ve mutlu olduk. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdiler. İnanılmaz birlik ve beraberlikleri var. Umarım bu kaybolmaz çünkü bu beraberlikle her şeyi başarabilirler. VakıfBank Spor Kulübü olarak 5 tane oyuncumuzu milli takıma verdik. Ayrıca bizde yetişen 4 tane oyuncumuz da milli takımda oynuyor. Diğer milli takımlarda da oynayan oyuncularımız var. Milli takımın başarısına baktığımda tüylerim diken diken oluyor. İnanılmaz bir kardeşlik ve takım ruhu var. Bu takım ruhu ile birlikte dünyanın en iyisi olacağımızı düşünüyorum. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyanın geleceğine inanıyorum. Bu azimle, disiplinle ve heyecanla başaramayacaklarını hiçbir şey yok. Gerçekten iyi motive oldular. Aynı zamanda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı da tebrik ediyorum. Milli takımımızı yalnız bırakmadı ve gerçekten iyi bir iş çıkardı. Milli takımımıza olimpiyatlar için başarılar diliyorum."

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