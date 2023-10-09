Türkiye Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bir "ilk"e imza attı

Dünyanın en iyi cimnastikçilerini buluşturan ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota veren 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası, Antwerp kentinde sona erdi.

Türkiye'nin, kadınlarda Bilge Tarhan, Bengisu Yıldız, Sevgi Seda Kayışoğlu, Derin Tanrıyaşükür; erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'yla temsil edildiği organizasyonda, 73 ülkeden yaklaşık 500 sporcu altın madalya mücadelesi verdi.

Tarihi başarı Belçika'da geldi

Organizasyonun ikinci gününün sabah seansında sporcular, takım halinde olimpiyat kotası almak ve finallerde yer almak için yarıştı.

Altı alette elde ettiği toplam 247.692 puanla 10. olan Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alarak tarihi bir başarı yakaladı.

Türkiye'nin yanı sıra sırasıyla Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, İsviçre, Çin, İspanya, Hollanda ve Ukrayna da olimpiyatlar için kota aldı.

ABD'li Simone Biles "altın"la döndü

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yaşadığı zihinsel sağlık sorunu sebebiyle bazı yarışlara katılmayan Simone Biles, olimpiyat sonrası takım arkadaşlarıyla, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürerek Senato Adalet Komisyonu önünde ifade vermişti.

Yaklaşık iki yılın ardından Belçika'daki 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılma kararı alan ABD'li Simone Biles, ilk organizasyonunda yine beklenen performansını sergiledi.

Kadınlar takım finalinde Simone Biles'in de arasında bulunduğu ABD Takımı, yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında toplam 167.729 puan alarak altın madalya kazandı.

Kadınlar genel tasnif finallerinde de yarışan Biles, 4 alette toplam 58.399 puan alarak, bireyselde iki yılın sonunda katıldığı ilk organizasyonda altın madalya elde etmiş oldu.

Biles, yer aleti ve dengede ise altın, atlama masasında gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda 4 altın, 1 bronz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 1 bronz madalya kazanan Simon Biles, dünya şampiyonalarında 23 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 36 madalyası bulunuyor.

Brezilyalı Rebeca Andrade ise bir altın, biri takımda olmak üzere üç gümüş ve bir de bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise Japon Daiki Hashimoto, biri takımda olmak üzere üç altın madalyayla öne çıktı.

İki sporcu geçen yılki unvanını korudu

Geçen yıl erkekler de bireysel genel tasnifte şampiyon olan Japon Daiki Hashimoto yine kulplu beygirde altın madalya kazanan İrlandalı Rhys McClenaghan, bu yıl da kürsünün zirvesinde yer alarak ünvanlarını korumayı başardı.

52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda madalya alan sporcular ve ülkeleri şöyle:

Erkekler

Genel tasnif: Altın: Daiki Hashimoto (Japonya), Gümüş: Illia Kovtun (Ukrayna), Bronz: Frederic Richard (ABD)

Yer aleti: Altın: Artem Dolgopyat (İsrail), Gümüş: Kazuki Minami (Japonya), Bronz: Milad Karimi (Kazakistan)

Kulplu beygir: Altın: Rhys McClenaghan (İrlanda Cumhuriyeti), Gümüş: Khoi Young (ABD), Bronz: Ahmad Abu Al Soud (Ürdün)

Halka aleti: Altın: Yang Liu (Çin), Gümüş: Eleftherios Petrounias (Yunanistan), Bronz: Hao You (Çin)

Atlama masası: Altın: Jake Jarman (İngiltere), Gümüş: Khoi Oung (ABD), Bronz: Nazar Chepurnyi (Ukrayna)

Paralel bar: Altın: Lukas Dauser (Almanya), Gümüş: Cong Shi (Çin), Bronz: Kaito Sugimoto (Bronz)

Barfiks: Altın: Daiki Hashimoto (Japonya), Gümüş: Tin Srbic (Hırvatistan), Bronz: Weide Su (Çin)

Takım: Altın: Japonya, Gümüş: Çin, Bronz: ABD

Kadınlar

Genel tasnif: Altın: Simone Biles (ABD), Gümüş: Rebeca Andrade (Brezilya), Bronz: Shilese Jones (ABD)

Atlama masası: Altın: Rebeca Andrade (Brezilya), Gümüş: Simone Biles (ABD), Bronz: Seojeong Yeo (Güney Kore)

Asimetrik bar: Altın: Qiyuan Qiu (Çin), Gümüş: Kaylia Nemour (Cezayir), Bronz: Shilese Jones (ABD)

Denge aleti:, Altın: Simone Biles (ABD), Gümüş:Yaqin Zhou (Çin), Bronz: Rebeca Andrade (Brezilya)

Yer aleti: Altın: Simone Biles (ABD), Gümüş: Rebeca Andrade (Brezilya), Bronz: Flavia Saraiva (Brezilya)

Takım: Altın: ABD, Gümüş: Brezilya, Bronz: Fransa